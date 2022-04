Fußball

vor 7 Min.

Vorsicht vor dem Schlusslicht: Was Mering Sorgen bereitet

Im Hinspiel holten Manuel Salzmann (am Boden) und der SV Mering nur einen Punkt gegen Aystetten. Nun soll ein Dreier her.

Plus Der SV Mering ist tabellarisch gesehen klarer Favorit in Aystetten. So einfach ist die Rechnung aber nicht. Der FC Stätzling muss erneut bei einem Topteam ran.

Von Sebastian Richly

Wer aktuell auf die Tabelle der Landesliga Südwest schaut, der dürfte einen Sieg des SV Mering beim Tabellenletzten SV Cosmos Aystetten am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) erwarten. Das Hinspiel und die Statistik stehen dieser Annahme entgegen. Zumal auch der MSV in einer kleinen Krise steckt. Der FC Stätzling hat dagegen beim Tabellenführer nichts zu verlieren.

