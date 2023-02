Warum die Generalprobe für den SV Mering so wichtig ist

Der SV Mering empfängt Unterhaching II. Punkte gibt es zwar nicht zu gewinnen, dafür ist das Spiel dennoch wichtig. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten.

Der erste Spieltag der Frühjahrsrunde steht am Samstag für die Fußballer des SV Mering in der Landesliga Südwest an. Allerdings geht es für das Team von Trainer Ajet Abazi noch nicht um Punkte.

Denn ab 14 Uhr empfängt der MSV die SpVgg Unterhaching II, die außer Konkurrenz antritt. Dennoch wartet auf die Meringer ein dicker Brocken, denn die Regionalliga-Reserve hat bislang erst zwei Partien in der Punktrunde verloren. „Die wollen sich alle für höhere Aufgaben empfehlen und sich präsentieren. Die werden Vollgas geben, genauso wie wir“, ist sich Merings Co-Trainer Roland Pankratz, der Chefcoach Ajet Abazi am Samstag vertritt, sicher. „Es ist ein großer Vorteil, dass es bei uns noch nicht um Punkte geht. Wir werden es als Generalprobe annehmen und schon weitgehend so aufstellen, wie wir das dann eine Woche später in Olching vorhaben.“

Der Co-Trainer des MSV sagt über den Gegner: „Das ist eine junge und technisch sehr gut ausgebildete Truppe. Das müssen wir dagegen halten, das wird ein Gratmesser.“ Nicht dabei sein werden Kapitän Stefan Wiedemann (Knieprobleme) und Dominik Schön (Schambeinentzündung.“ (sry-)