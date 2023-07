Fußball

Wer coacht wen? So dreht sich das Trainerkarussell in Aichach-Friedberg

Das Trainer-Karussell dreht sich auch in Aichach-Friedberg.

Plus In der Sommerpause hat sich bei den Trainern der heimischen Fußballer viel getan. Von der Bayernliga bis zur A-Klasse – das sind die Neuen an der Seitenlinie.

Sommerzeit bedeutet bei den Fußballern im Wittelsbacher Land Wechselzeit. Das gilt auch für die Trainer. Bei vielen heimischen Mannschaften gibt zur neuen Saison ein neuer Coach die Kommandos. Da gibt es die ein oder andere Überraschung. Alte Bekannte kehren zurück. Ein Verein tauscht sogar die Trainer untereinander.

Bayernliga Viele Trainerwechsel hat der FC Pipinsried in der vergangenen Saison getätigt – ohne Erfolg. Als Tabellenletzter stieg der Dorfklub aus der Regionalliga ab. Der Neuaufbau soll mit einem neuen Trainer gelingen. Der heißt Martin Weng und ist im Wittelsbacher Land zuhause. Der Dasinger war bis zur Winterpause beim TSV Rain am Lech tätig und soll den FCP wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Fußball: Beim SV Mering coacht ein A-Lizenz-Inhaber

Bezirksliga Dass es an der Seitenlinie beim SV Mering zur kommenden Saison einen neuen Mann zu sehen geben wird, war schon länger klar – unabhängig vom Ausgang der Saison. Deshalb planten die MSV-Verantwortlichen auch zweigleisig. Trotz Abstieg übernimmt nun Dominik Sammer die Meringer. Der 26-Jährige ist zwar noch recht jung, blickt aber bereits auf fast zehn Jahre Trainererfahrung zurück. Ungewöhnlich: Der Dachauer hat die A-Lizenz, den zweithöchsten Trainerschein.

Trainertausch in Kissing: Sebastian Bregulla wechselt von der Ersten zur Zweiten Mannschaft. Foto: Sebastian Richly

Kreisliga Gleich zwei neue Trainer gibt es beim BC Adelzhausen. Jürgen Lichtenstern , der schon länger die Kommandos gibt, bildet künftig mit Christoph Mittermaier und Marvin Gaag ein Trio. Beide waren zuvor beim FC Laimering tätig. Auch beim BC Aichach stellt sich in diesen Tagen ein neuer Mann vor. Markus Kurzhals übernimmt die Paarstädter. Der 31-Jährige hatte zuvor das Amt des Spielertrainers beim TSV Hohenwart inne. Der Kissinger SC greift nach dem Abstieg aus der Bezirksliga zu einem ungewöhnlichen Mittel. Andreas Schaile , der vor wenigen Wochen die Meisterschaft mit der Zweiten in der A-Klasse feierte, steigt nun zum Chefcoach der Ersten auf. Dort beerbt er Sebastian Bregulla , der kurioserweise Schailes Nachfolger bei der Kissinger Zweiten in der Kreisklasse wird.

Trainerwechsel: Ein alter Bekannter kehrt zurück ins Wittelsbacher Land

Kreisklasse Abgestiegen ist auch der SV Echsheim . Beim Klub aus dem Landkreisnorden übernimmt Aleksandar Canovic. Der 40-Jährige war in der vergangenen Saison noch beim BC Aichach tätig. Auch beim Mitabsteiger TSV Inchenhofen gibt es einen Wechsel auf dem Trainerstuhl. Tobias Wieland hatte sein Amt niedergelegt. Für ihn übernimmt Martin Stammler , der nicht wie Wieland und dessen Vorgänger Maxi Heilgemeir aus dem eigenen Stall kommt. Für den 30-Jährigen, der von Viktoria Augsburg kommt, ist es die erste Trainerstation. Beim VfL Ecknach II ist ein alter Bekannter ins Wittelsbacher Land zurückgekehrt. Vincent Aumiller war schon beim BC Rinnenthal und der DJK Gebenhofen tätig. Ein Routinier gibt künftig auch bei der SG Mauerbach die Kommandos. Frank Lehrmann coachte zuvor schon den BC Adelzhausen und den TSV Kühbach . Seine erste Station als Spielertrainer geht Christoph Schulz an. Das Dasinger Urgestein übernimmt beim SV Wulfertshausen .

Vincent Aumiller (hier im Gebenhofener Trikot) übernimmt als Spielertrainer den VfL Ecknach II. Foto: Reinhold Rummel

A-Klasse Beim TSV Rehling gibt es künftig wieder einen Spielertrainer. Andreas Schobel macht dabei seine ersten Erfahrungen als Coach im Herrenbereich. Der Stürmer kommt vom FSV Inningen an den Lechrain . Nach dem Abstieg gibt es auch beim FC Laimering neues. Stefan Tokosch, der zuletzt als Co-Trainer beim FC Stätzling II tätig war, übernimmt beim FCL. Auch beim TSV Friedberg II gibt es einen Wechsel. Der bisherige Coach Florian Schmolinski geht als Co-Trainer zum SV Wulfertshausen . Dafür übernimmt Abteilungsleiter Stefan Reisinger , der zuvor für die U19 verantwortlich war. Beim BC Rinnenthal II geben künftig Fabian Kistler und Martin Oswald die Kommandos. Das Duo coachte in der vergangenen Saison die Frauen der SG Rinnenthal / Ottmaring . Beim TSV Sielenbach gibt nun ein Vater-Sohn-Gespann die Kommandos. Martin und Dominique Brunner , früher BC Aichach, übernehmen beim A-Klassisten.

