Wer ist Favorit? Derbykracher zum Auftakt zwischen Kissing und Merching

Plus Der Kissinger SC und der TSV Merching fiebern dem Derby entgegen. Der SV Mering will den ersten Sieg. Stätzlings Trainer gönnt einem Spieler ein Tor besonders.

Von Sebastian Richly und Lorenz Ostermaier

Nun ist es soweit: Am Samstag steigen auch die heimischen Kreisligisten in die neue Spielzeit ein. Dabei warten einige interessante Derbys. So treffen zum Auftakt der Kissinger SC und der TSV Merching aufeinander, die sich gegenseitig die Favoritenrolle zuschieben. Der TSV Friedberg bekommt es mit einem Absteiger zu tun, während der TSV Dasing eine weite Auswärtsreise vor sich hat. Der SV Mering will in der Bezirksliga unbedingt den ersten Sieg gegen die nächste Mannschaft aus dem Allgäu, während der FC Stätzling die Spitzenposition behalten möchte.

46 Bilder Spitzenposition verteidigt: Stätzlings perfekter Start in Bildern Foto: Michael Hochgemuth

Bezirksliga Drei Spiele, drei Siege – das ist die makellose Bilanz des FC Stätzling in dieser Saison. Mit dem TSV Rain II erwartet der Tabellenführer am Sonntag ab 17 Uhr allerdings eine Mannschaft, die ebenfalls Potenzial hat. Das weiß auch Trainer Emanuel Baum , der am Samstag wieder aus dem Urlaub zurückkommt: „Das ist eine technisch starke junge Truppe. Fußballerisch kommt uns das entgegen, allerdings müssen wir natürlich auch aufpassen.“ Zuletzt holte der FCS einen 3:1-Sieg in Glött . „Wir haben ganz schön auf die Socken bekommen und mussten uns diesen Sieg hart erarbeiten“, ließ sich der abwesende Baum von Co-Trainer Rainer Koch berichten. Das Training unter der Woche leitete Kapitän Loris Horn , wobei die Einheit am Dienstag ausfiel: „Wir haben den Jungs freigegeben. Alle waren am Montag gemeinsam auf dem Friedberger Volksfest. Nach dem intensiven Spiel in Glött war das ganz gut.“ Aktuell in Torlaune ist Mert Sert , der schon sieben Mal getroffen hat: „Er arbeitet sehr viel und hat sich das verdient, aber am Ende ist es egal, wer die Tore schießt“, so Baum , der aber einem Spieler ein Tor am Sonntag besonders gönnen würde. „Stürmer Emanuel Blenk hat noch nicht getroffen. Er schafft viele Räume, er hätte es auf jeden Fall verdient.“

Fußball: Personalnot beim SV Mering

Am Samstag will der SV Mering ab 14 Uhr gegen den SV Egg den ersten Saisonsieg einfahren. In diesem Spiel sieht Merings Trainer Dominik Sammer den „richtigen Zeitpunkt“ für den ersten Sieg. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen“. Die Formkurve zeigt nach oben, schließlich holte der MSV ein 3:3 beim Titelaspiranten FC Thalhofen. „Gegen Thalhofen haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, daran wollen wir anknüpfen“. Sammer erwartet erneut ein schwieriges Spiel. „Es wird ein sehr unangenehmer Gegner, bei dem es viel Wucht und Cleverness braucht. Sie werden wie zuletzt versuchen, früh in Führung zu gehen“. Dennoch möchte sich Sammer nicht zu sehr auf den Gegner konzentrieren „Wir müssen unsere Ideen auf den Platz bringen und die Chancen diesmal verwerten“. Personell wird die Ausfallliste beim SV Mering immer länger. Mit Torhüter Julian Baumann, Lukas Krebold, Manuel Ebeling, Endrit Ahmeti, Burhan Bytiqi, Bujar Bytiqi, Fabio Gottwald, Romeo Christinelli und Alexander Reich fallen neun Spieler aus. Gabriel Ögünc ist zudem krankheitsbedingt sehr fraglich. Trainer Sammer der unter der Woche im Toto-Pokal selbst spielte und dabei zweimal traf, sowie den entscheidenden Elfmeter verwandelte, wird auch diesmal wieder im Kader stehen, dennoch meinte er: „Im Notfall spiele ich, jedoch werde ich alles daran setzen, erst alle anderen spielen zu lassen“.

