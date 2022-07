Fußball

14.07.2022

Wer muss in eine andere Klasse? Ligen-Einteilung sorgt für Verschiebungen

Bei den Einteilungen der Ligen im Kreis Augsburg gab es die ein oder andere Überraschung. So sehen die Ligen jetzt aus.

Plus Die Ligen im Fußball-Kreis Augsburg sind eingeteilt. Dabei gibt es für so manches heimische Team eine Überraschung. Wie die betroffenen Vereine reagieren.

Von Sebastian Richly

Bereits am Wochenende starten die heimischen Landesligisten in die neue Punktspielsaison. Doch auch in den unteren Ligen bereiten sich die Fußballer intensiv auf die kommende Spielzeit vor. Auf den Spielgruppentagungen wurden die Einteilungen der Ligen bekannt gegeben. Für einige Teams aus dem Wittelsbacher Land hat sich etwas geändert – mal unfreiwillig, mal freiwillig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen