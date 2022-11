Fußball

vor 18 Min.

Wie verhext: Was Mering und Hollenbach trotz Talfahrt Mut macht

Viele Chancen hatten die Spieler des SV Mering (rote Trikots) gegen den TSV Jetzendorf, um das Spiel zu entscheiden. Am Ende kassierte der MSV kurz vor dem Ende noch den Ausgleich.

Plus Der SV Mering zeigt gegen Jetzendorf eine Leistungssteigerung, doch der Ball will nicht ins Tor. Der TSV Hollenbach glaubt trotz Krise an den Klassenerhalt.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Sorgen haben aktuell vor allem die beiden Landesligisten im Landkreis. Während der SV Mering vor allem zu Hause nicht in Schwung kommt, wird die Lage beim TSV Hollenbach immer prekärer. In der aktuellen Verfassung scheint der Klassenerhalt beinahe schon unmöglich. Doch es gibt Hoffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen