vor 21 Min.

Wie verkraftet Rinnenthal die erste Pleite?

Plus Nach der ersten Niederlage empfängt der BC Rinnenthal den TSV Dasing. Mering trifft auf seinen Angstgegner. Die Statistik spricht für Stätzlinger Remis.

Der SV Mering will nach vier Heimpleiten endlich wieder einen Sieg holen, allerdings geht es gegen den Angstgegner. Ein spannungsgeladenes Derby steht in der Kreisliga Ost an.

