Zu viele Gegentore: Kissing fehlt die defensive Stabilität

Was Trainer Marco Henneberg seinem Spieler Julian Schmid hier wohl mit auf den Weg gibt? Vielleicht eine Strategie, wie der Kissinger SC in Ziemetshausen endlich die ersten Auswärtspunkte holt.

Plus Nach gutem Start schwächelt der Kissinger SC. Vor allem auswärts läuft es gar nicht. Der SV Mering will die Serie gegen seinen Lieblingsgegner fortsetzen.

Während der SV Mering seine Serie gegen den Lieblingsgegner fortsetzen will, steht für den Kissinger SC ein richtungsweisendes Spiel an. Auswärts soll endlich der erste Punkt her. Kreisliga-Primus BC Rinnenthal muss zum Derby an die A8 nach Adelzhausen.

