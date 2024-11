Die Winterpause nähert sich rasant für die heimischen Fußballer. In der Kreisliga Augsburg will der TSV Merching oben dran bleiben. In der Oststaffel könnte der TSV Friedberg sogar ins erste Tabellendrittel vorrücken. In der Kreisklasse Aichach will der frisch gebackene Herbstmeister Bachern seine Postion verteidigen.

