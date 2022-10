Zum Verzweifeln: Kissing gehen die Spieler aus - Guggumos kommt

Plus Der Kissinger SC nähert sich der Abstiegszone. Griesbeckerzells Spielertrainer hat ein Luxusproblem. Ein FIFA-Schiedsrichter ist in Hollenbach zu Gast.

Torreich ging es in vielen Partien auf den heimischen Plätzen zu. Besonders torhungrig präsentierte sich der SC Griesbeckerzell, der dem TSV Pöttmes gleich sieben Treffer einschenkte. Beim Kissinger SC sehnt man nach der ersten Heimniederlage die Winterpause herbei. Zwei Neuzugänge stehen bereits fest.