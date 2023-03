Fußball

06:00 Uhr

Zwei Sorgenkinder und ein Glücksgriff: Mering mit gemischter Vorbereitung

Der SV Mering (hier im Test gegen Kissing) muss sich in der Frühjahrsrunde steigern, um nicht hinten rein zu rutschen.

Plus Der SV Mering startet in die Restsaison, wobei es noch keine Punkte gibt. Die Vorbereitung läuft gut, aber mit Wermutstropfen. So ist die Ausgangssituation.

Von Sebastian Richly

Unter die ersten sechs wollte der SV Mering kommen. Davon ist der MSV kurz vor dem Start der Frühjahrsrunde in der Landesliga Südwest doch ein stückweit entfernt. Das Team von Trainer Ajet Abazi muss eher nach hinten schauen. Was sich in der Winterpause getan hat und wie die Meringer die Restrunde angehen wollen – wir haben den MSV etwas genauer unter die Lupe genommen und wagen eine Prognose.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

