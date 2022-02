Neues Trainerduo des BC Rinnenthal steht fest

Rinnenthals Interimscoach Markus Stief wird den Klub am Saisonende verlassen. Jetzt ist bekannt, wer ihm nachfolgen wird.

Aktuell befindet sich der BC Rinnenthal mit Interimscoach Markus Stief in der Vorbereitung auf die Restsaison. Nun steht fest, wer im Sommer dem Routinier nachfolgen wird. Der Kreisligist setzt künftig wieder auf ein junges Spielertrainerduo.

Daniel Söllner und Maximilian Merwald geben ab Sommer die Kommandos beim BCR. Für beide ist es die erste Trainerstation. „Wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrung mit jungen Spielertrainern gemacht. Das hat bei uns eine gewisse Tradition“, so der Sportliche Leiter Stefan Holland. Söllner kennt den BCR. Der frühere Bayernligaspieler des FC Affing und des TSV Aindling ist seit 2020 beim Kreisligisten, absolvierte allerdings in dieser Spielzeit erst vier Punktspiele. „Beruflich hat sich bei mir etwas verändert. Die Situation ist nicht mehr so angespannt und so habe ich die Möglichkeit, wieder mehr in den Fußball zu investieren“ so Söllner. Der 29-Jährige ist in der Abwehr zuhause und spielte vor seinem Wechsel nach Rinnenthal für den damaligen Ligakonkurrenten TSV Pöttmes.

Daniel Söllner und Maximilian Merwald werden Trainer des BCR

Mit Maximilian Merwald kommt ein weiterer Spieler mit Affinger Vergangenheit nach Rinnenthal. Der 27-Jährige führte den FCA als Kapitän zurück in die Bezirksliga, ehe es den Mittelfeldstrategen 2020 zum Bayernligisten Türkspor Augsburg zog. Für den FC Ismaning war Merwald auch 16 Mal in der Regionalliga aktiv. Söllner und Merwald kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit in Affing. „Ich konnte mir schon immer gut vorstellen, als Trainer zu arbeiten. Ich bin ehrgeizig und will sportlich auch als Trainer etwas erreichen“, so Merwald.

Abteilungsleiter Thomas Losinger freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Spielertrainerduo. “Beide sind im besten Fußballalter. Der eine wohnt sogar in Rinnenthal, und beide passen vor allem menschlich sehr gut zum Dorfverein. Wir sind überzeugt davon, dass wir in der neuen Saison wieder eine besser Rolle spielen werden.“

Auch die Gespräche mit den Spielern seien weit fortgeschritten. Laut Losinger haben bereits zahlreiche Spieler für die kommende Saison zugesagt. (AZ)