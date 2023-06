Zwischen Schock und Jubel: So spannend war die Fußball-Saison

Plus Die Fußball-Saison bringt so manche Überraschung mit sich. Zwei Vereine durchleben unterschiedliche Gefühlswelten. Besonders bitter läuft es für den SV Mering.

Eine Saison mit Höhen und Tiefen ist für die heimischen Fußballer zu Ende gegangen. Es gab Rekorde, unerwartete Absteiger und völlig verdiente Meister. Von der Landesliga bis zur B-Klasse – das war alles los in den Ligen. Kurios: Zwei hochklassige Teams steigen mit der Ersten Mannschaft ab und mit der Zweiten auf.

Riesenenttäuschung beim SV Mering: Das Abstiegsdrama in Bildern