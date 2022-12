Dasinger Hallentage: Beim Nachwuchs geht der FC Augsburg auf das Parkett

Plus Zahlreiche Hallenturniere richtet der TSV Dasing bis 68 Januar aus. Auch der FC Augsburg ist am Start. Neben der Jugend sind auch die Alten Herren dabei.

Nach zweijähriger Zwangspause rollt der Futsal-Ball wieder in der Dasinger Schulsporthalle. Nach der Endrunde zur Landkreismeisterschaft, die gemeinsam von der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg ausgetragen wird, stehen die Turniere des TSV Dasing auf dem Programm.