Futsal

18:00 Uhr

Drama im Sechsmeterschießen: Stätzling verpasst Titelverteidigung knapp

Mert Sert (links) vom FC Stätzling und Elias Stockinger vom TSV Friedberg lieferten sich ein spannendes Duell im Halbfinale. Am Ende qualifizierten sich beide Mannschaften für das große Kreisfinale.

Plus Der FC Stätzling scheitert im Endspiel in Dasing an Türkspor Augsburg. Auch der TSV Friedberg qualifiziert sich für das große Kreisfinale.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

Die Finalrunde der gemeinsamen Futsal-Meisterschaft der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach Friedberg gewann nach einem packenden Endspiel der Bayernligist Türkspor Augsburg. Im Finale setzten sich die Augsburger vor 244 Besuchern, zu denen auch Bundesliga-Profi Marco Richter zählte, in der Dasinger Schulsporthalle gegen den amtierenden Landkreismeister FC Stätzling nach Sechs-Meter-Schießen mit 3:1 durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .