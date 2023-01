Futsal

vor 31 Min.

Friedberg und Mering spielen bei Futsal-Meisterschaft nur Nebenrollen

Das Auftaktspiel bei den Hallenmeisterschaften in Günzburg gegen Lauingen gewannen die Friedberger (rechts Jonas Niemi) mit 1:0.

Plus Die Männer des TSV Friedberg und die Frauen des SV Mering können in Günzburg nicht in die Entscheidung um Hallen-Titel eingreifen. Ein Coach und eine Spielerin aus dem Wittelsbacher Land sind aber schwäbischer Meister.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Mit zwei Mannschaften war unsere Region am Samstag bei der Endrunde zur schwäbischen Hallenmeisterschaft im Fußball vertreten. Sie mussten sich in der Rebayhalle mit Nebenrollen begnügen. Die Männer des TSV 1862 Friedberg begaben sich als Dritte in ihrer Gruppe vorzeitig zum Duschen, Umziehen und die Heimreise, für die Frauen des SV Mering war der Einsatz nach einer 1:2-Niederlage gegen den TSV Burgau gelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen