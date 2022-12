Futsal

16:00 Uhr

Gala unter dem Hallendach: FC Stätzling dominiert Vorrunde in Friedberg

Plus Stätzling setzt sich bei Vorrunde in Friedberg durch. Emanuel Baum feiert einen erfolgreichen Abschied beim TSV Friedberg. Kurios geht es in Gruppe II zu.

Von Sebastian Richly

Abtasten hieß es zunächst im Auftaktspiel der Vorrunde zur Landkreismeisterschaft Aichach-Friedberg/Stadt Augsburg. Vieles deutete auf ein 0:0 zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Friedberg hin. Dann schlug Stätzlings Torhüter Lukas Rosner einen weiten Ball nach vorne, der an Freund und Feind vorbei, den Weg ins gegnerische Tor fand. Bemerkenswert, denn das Auftaktspiel war gleichzeitig auch das Finale. Am Ende setzte sich der Favorit durch. In Gruppe II geht es besonders spannend zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

