Hallen-Vorrunden stehen an: Der Futsalball rollt in Friedberg und Dasing

Nicht nur der alpine Wintersport steht am Wochenende überregional wieder auf dem Programm, sondern der Hallenfußball steht am Samstag im Fokus der lokalen Sportregion. In der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle sind die Sportfreunde Friedberg Ausrichter von zwei Vorrundenturnieren, in der Dasinger Dreifachschulsporthalle ist der TSV Dasing Gastgeber des dritten Turniers. Nur die Teilnehmerzahl lässt zu wünschen übrig.

Für die drei Vorrundenturniere haben sich nur spärliche 23 Mannschaften angemeldet – an den Start werden allerdings nur 22 Vereine gehen. Turnierorganisator Torsten Zimmermann sagt: „Leider hat der TSV Kriegshaber kurzfristig zurückgezogen“ wird deshalb nochmals den Turnierplan überarbeiten. In Friedberg werden am Vormittag ab 9:30 Uhr der SV Bergheim, TSG Hochzoll und SV Hammerschmiede in der Gruppe 1 antreten. In der Gruppe 2 spielen der FC Haunstetten, TSV Haunstetten, FC Öz Akdeniz Augsburg und die DJK Hochzoll um den Einzug in die Zwischenrunde. Am Nachmittag werden ab 14.30 Uhr und somit eine Stunde früher als ursprünglich geplant Titelverteidiger SV Mering, KSV Trenk Augsburg und die SF Friedberg in Gruppe 1 und in der Gruppe 2 die TSG Augsburg, SV Wulfertshausen, TSV Friedberg und der TSV Firnhaberau antreten.

Bastian Sauer vom TSV Dasing vergangenes Jahr im Spiel gegen den TSV Sielenbach. Foto: Reinhold Rummel (Archivbild)

In Dasing treten am Samstagnachmittag ab 16:30 Uhr in der Gruppe 1 der TSV Schwaben Augsburg U23, TSV Rehling, Türkspor Augsburg II und TSV Dasing an. Und in der Gruppe 2 spielen der TSV Göggingen, TSV Sielenbach, FC Alba Augsburg und FC Affing um den Einzug in die Zwischenrunden. Jeweils die zwei Finalisten der Vorrundenturniere sichern sich dabei die Fahrkarten für die Finalrunde, die eine Woche später am 28. Dezember in Dasing ausgetragen wird.

Futsal-Kreismeisterschaft: Bezirksligist SV Mering will Titel erfolgreich verteidigen

Kreisligist SF Friedberg wird noch ohne seinen neuen Coach Thomas Holzapfel die Hallenvorrunde absolvieren, so der sportliche Leiter Oliver Seger: „Wir haben eine ehrgeizige Truppe zusammengestellt.“ Der 25-jährige David Huber wurde mit der Coaching-Aufgabe vertraut gemacht: „Wir wollen natürlich als Ausrichter eine gute Rolle spielen“, so Seger. Seine Favoritenrolle will unterdessen Bezirksligist SV Mering gerecht werden. Dominik Sammer, der zusammen mit Sascha Mölders den Titelverteidiger betreuen wird, sagt: „Wir freuen uns auf die Halle und unsere Jungs haben großen Bock auf die Landkreisrunde.“ Sammers Ziel ist klar gesteckt: „Wir wollen wieder in die Endrunde und dort unseren Titel erfolgreich verteidigen.“

Entspannter geht René Kunkel beim TSV Friedberg die Hallenrunde an. „Wir werden ohne Druck teilnehmen und schauen, wie es sich entwickelt“, ist er mit der Entwicklung der Regeln nicht zufrieden. „Das Grätschverbot war eine gute Sache und für mich unverständlich, dass man dies wieder zurückgenommen hat“. Ähnlich sieht dies Christoph Schulz vom SV Wulfertshausen. Für ihn waren die Futsalregeln zum Beginn eine feine Sache, „da war einfach weniger Stress auf dem Parkett und die Technik stand noch mehr im Mittelpunkt.“ Schulz will sich mit seinem Team dennoch gut verkaufen. „Wir sind krasser Außenseiter und haben nur wenig Möglichkeit zu trainieren.“ Er hoffe aber dennoch auf unterhaltsame Begegnungen.

FC Affing will mit futsalverrücktem Verantwortlichen Antonio Cuevas wieder Hallenspaß

Unverständlich ist für den Affinger Antonio Cuevas das Lamentieren über die Futsalregeln. Der 45-Jährige hat großen Gefallen am Futsal. „Wir sind wieder gerne dabei“, sagt der Verantwortliche des FC Affing, der mit seinem Team noch am Freitagabend zum Abschlusstraining bittet. Zu seiner aktiven Zeit habe er jeden Urlaubsaufenthalt in seiner spanischen Heimat zum Futsalspielen genutzt. „Technik auf engsten Raum, das liebt man als Fußballer“. Dabei setzt er in Dasing unter anderem auf seine Techniker Maximilian Lipp und Fabio und Marco Martens.

Fabio Martens vom FC Affing vergangenes Jahr beim Futsal-Turnier. Der FC Affing will dieses Jahr wieder Hallenspaß versprühen und verspüren. Foto: Reinhold Rummel (Archivbild)

Ähnlich sieht es Miroljub Lopacanin von der U23 des TSV Schwaben Augsburg. „Ich bin ein klarer Befürworter“, teilt der 44-jährige Coach der Violetten mit. Ihm habe es zu seiner aktiven Zeit immer Spaß gemacht, „in der Halle seine Qualitäten zu zeigen“. Die Zwischenrunde ist für Lopacanin das erste Ziel. Dorthin will auch Dasings sportlicher Leiter David Gilg mit seinem Team: „Wir spielen gerne in der Halle und wollen uns natürlich wieder mit einer guten Vorstellung präsentieren.“ Dabei würde es Gilg ebenfalls begrüßen, „wenn die technischen Elemente klar im Vordergrund stehen und das Grätschen keine Rolle spielt“.

Als Außenseiter sieht Manuel Rauscher seinen TSV Rehling, der Keven Ennesser und Eren Bayram mit der Betreuung der Hallenmannschaft beauftragt hat. Rauscher sagt: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Jungs ein großes Interesse haben.“ Er will sich in dem starken Teilnehmerfeld bestmöglich präsentieren. Ähnlich sieht es Christoph Bauer vom TSV Sielenbach, der auf ein paar Wintersportfreunde verzichten muss. „Wir wollen besser abschneiden als beim letzten Auftritt.“ Da standen null Tore und Punkte zu Buche. „Das wäre schon ein erstes positives Ziel, wenn wir einnetzen“, so Bauer.