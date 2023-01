Futsal

06:00 Uhr

Krimi schon in Gruppenphase: Friedberg fährt zur schwäbischen Meisterschaft

Plus Mit dem dritten Platz beim Hallen-Kreisfinale qualifiziert sich der TSV Friedberg für die Endrunde. Der FC Stätzling scheitert in der Vorrunde unglücklich.

Vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Fischacher Staudenlandhalle führte letztlich kein Weg an den Turnierfavoriten vorbei. In einem hochklassigen Endspiel bezwang der Landkreismeister TSV Bobingen den Stadtmeister Türkspor Augsburg mit 2:1. Beide Finalteilnehmer sind für die schwäbische Meisterschaft in Günzburg am 7. Januar qualifiziert. Doch auch für den TSV Friedberg gab es ein glückliches Ende. Der FC Stätzling scheitert unglücklich.

