Landkreisfinale in Dasing: Sechs Teams kämpfen um den Titel

Eine Woche nach den Vorrundenturnieren zur kombinierten Stadt- und Landkreismeisterschaft findet am Samstag in der Dasinger Dreifachsporthalle das Finalrundenturnier statt. Dabei kann der SV Mering seinen Titel nicht verteidigen – der Vorjahrssieger ist bereits in der Vorrunde im Halbfinale ausgeschieden. Für die Endrunde haben sich aus den drei Vorrundenturnieren der TSV Haunstetten, FC Öz Akdeniz Augsburg, SV Wulfertshausen, SF Friedberg, Türkspor Augsburg und der TSV Dasing das Finalrundenticket gesichert. Entgegen den Vorrundenturnieren werden die beiden Turnierorganisatoren Torsten Zimmermann und Helmut Brandmayr die Endrunde am Samstag in der klassischen Futsalturnierform austragen. Dabei werden alle sechs Teilnehmenden Mannschaften gegen einander antreten und nach der Abschlusstabelle wird der neue Titelträger feststehen. Torsten Zimmermann: „Damit haben alle die gleiche Voraussetzung und der neue Stadt- und Kreismeister wird sich gegen seine Mitkonkurrenten behaupten müssen.“

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreisfinale Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis