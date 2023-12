Futsal

Spannung im Finale: Wer wird Landkreismeister 2023?

Plus Beim Finale der Landkreismeisterschaft in Dasing sind vier Teams aus dem Wittelsbacher Land dabei. So stehen die Chancen für die heimischen Mannschaften.

Von Reinhold Rummel

Zum Jahresausklang rollt in der Dasinger Schulsporthalle nochmals der Futsal-Ball. Ab 17.30 Uhr kämpfen acht Mannschaften um den Hallentitel der Stadt Augsburg und des Landkreis Aichach-Friedberg. Aus dem Wittelsbacher Land ist ein Quartett dabei, das gute Chancen auf das große Kreisfinale hat. Die vier Halbfinalisten sind am 6. Januar in Stadtbergen dabei.

Beim Bezirksligsten SV Mering brennt man auf die Finalrunde. „Zunächst wollen wir in Dasing aber ins Endspiel kommen“, so Trainer Dominik Sammer. Am zweiten Weihnachtsfeiertag weilte er mit seiner Truppe noch beim traditionellen Weihnachtscup in Aichach. Dort wurde nach den alten Hallenregeln und auf Rund-um-Bande gespielt. „Das hat einen ganz anderen Charakter“, so Sammer, der sich bereits freut, „dass beim Futsal weniger gebolzt wird, sondern die Technik im Vordergrund steht.“ Für ihn gilt in Dasing klar das Weiterkommen, „wir wollen zur Kreisendrunde“ gibt er das Ziel vor, „wenn wir antreten, wollen wir immer gewinnen.“ Ähnlich gibt sich Affings Coach Tobias Jorsch, der zunächst froh ist, „dass ich selbst nicht wieder auf dem Parkett stehen muss“. Nach dem Miniaufgebot in Aichach kommt er zur Endrunde nach Dasing wieder mit der kompletten Kapelle, wie in der Vorrunde. „Wir freuen uns, dass wir beim Finale mit von der Partie sein können und wollen so weit wie möglich kommen. Die Technik wird in Dasing den Ausschlag geben und das wollen die Zuschauer sehen.“

