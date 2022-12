Futsal

vor 50 Min.

Vorhang auf für den Budenzauber: Derbys satt bei Vorrunde in Friedberg

Der FC Stätzling (graue Trikots) geht als Titelverteidiger am Samstag in Friedberg an den Start. Insgesamt nehmen sieben heimische Mannschaften an der Landkreismeisterschaft teil.

Plus Nach der Zwangspause findet am Samstag in Friedberg wieder eine Vorrunde zur Hallen-Landkreismeisterschaft statt. Für einen Coach ist es ein besonderes Turnier.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Der Ball rollt wieder. Damit ist nicht der herkömmliche Fußball gemeint, sondern sein kleiner sprungarmer Verwandter, der Futsal. Am Samstag finden in Friedberg zwei Vorrundenturniere zur Kreismeisterschaft statt. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Insgesamt sind sieben Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land am Start. Anwärter auf das Weiterkommen gibt es mehrere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen