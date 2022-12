Futsal

Wieder gegeneinander: Stätzling und Friedberg kämpfen um Endrunden-Ticket

Plus Beim Kreisfinale kämpfen der FC Stätzling und der TSV Friedberg um die Qualifikation zur Schwäbischen. Beide haben schon in der Gruppe schwere Brocken.

Von Sebastian Richly

Sie kommen nicht voneinander los. Der FC Stätzling und der TSV Friedberg. Bei den verschiedenen Futsalmeisterschaftsrunden trafen die beiden Stadtrivalen in diesem Winter bereits drei Mal aufeinander. Beim großen Kreisfinale am Freitag ab 18 Uhr in Fischach gibt es mindestens ein weiteres Duell. Auf die einzigen Vertreter des Landkreises Aichach-Friedberg wartet allerdings bereits in der Gruppenphase der wohl härteste Brocken.

