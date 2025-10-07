Meringer Nachwuchs schafft Pokalsensation

Da in diesem Jahr kein Verein zur Ausrichtung eines Gauschießens gefunden werden konnte, wurde von der Gausportleitung ein Gaupokalschießen ausgeschrieben.

Nun fand in Ried der Endkampf um den Cup statt. Aus zwei Vorrundenwettkämpfen, zu denen sich gesamt 14 Teams angemeldet hatten, waren Elf und Eins Freienried, KK Mering und zwei Fünferteams aus Harthausen die Finalisten. Geschossen wurden 30 Schuss im Bundesligamodus, wobei jeweils die besten Schützen und Schützinnen jedes Vereins im direkten Vergleich gegeneinander antraten. Die Auswertung erfolgte auf ganze Ringe, nur an der Luftpistole und in der Schüler- und Jugendklasse gab es eine Zehntel-Ringwertung. Für die treffsichersten Schützen wurden vier Punkte und für den letzten Schützen je ein Punkt vergeben.

Gausportleiter Josef Schmid moderierte den Wettkampf und gab immer die Zwischenstände bekannt. Somit wurde es ein enorm spannender Wettkampf und ein fortwährendes Kopf-an-Kopf-Rennen in den einzelnen Paarungen. An Position eins konnte die Jungschützin Pia Mayr (KK Harthausen II) mit 297,3 Ringen gegen Franziska Engstle (KK Mering/294,3) und dem LP-Schützen Joshua Beck (Freienried/286,7) sowie Elisabeth Arzberger (KK Harthausen I/285) vier Punkte für ihr Team einfahren. Was sich an Position zwei zwischen Mering, Harthausen und Freienried abgespielt hat, war nichts für schwache Nerven. Vier Zähler für eine mit 301,2 Rin-gen stark auftrumpfende Nachwuchsschützin Katharina Hertlein (KK Mering) gefolgt von hart umkämpften drei Punkten für den Freienrieder LP-Schützen Markus Hartl, der sich mit 291,9 knapp vor Sabrina Eckert (Harthausen II/290) und Stefan Pany (Harthausen I/288) behaupten konnte. Auch in Paarung drei konnte sich der Meringer Nachwuchs mit Hannah Kaiser (293,8) klar vor Harthausen II mit Bianca Madjari (288), sowie Lukas Erber (Freienried/279,2) und Margit Arzberger (Harthausen I/271) durchsetzen.

An Position vier war Jasmin Thoma (Harthausen II) auf den Punkt in Bestform. Mit 100 Ringen zum Start (gesamt 288) holte Sie vor dem Schüler Dominic Konderla (KK Mering/ 286,3) und Jürgen Hopfensitz (LP/Freienried/279,9) sowie Rudi Madjari (Harthausen I/252,1) vier Punkte. Eng ging es auch an Position fünf zu. Hier steuerte der LP-Schütze Michael Steinhard mit 284,1 Ringen überraschende vier Punkte für Freienried bei. Markus Späth (Harthausen II) kam mit einer Sieben im letzten Schuss auf 282 Ringe. Da auch Elias Engstle (KK Mering) 282 Ringe erzielte, musste hier noch die abschließende Zehner Serie über die Punktevergabe entscheiden. Dabei konnte sich Späth mit 95:94 Ringen durchsetzen. Dies sollte am Ende auch ausschlaggebend für den Gleichstand nach Gesamtpunkten sein. Monika Gastl (Harthausen I) erzielte 259 Ringe.

Am Ende hatte KK Harthausen I fünf Punkte aufzuweisen, Elf und eins Freienried kam auf 13 Punkte. Da KK Mering und KK Harthausen II jeweils 16 Zähler erreichten, musste das Mannschaftsergebnis über den endgültigen Sieger entscheiden. Mit 1457,6:1445,8 Ringen setzten sich dabei die Meringer Nachwuchsschützen gegen den Favoriten aus Harthausen durch. (rmü)