Großer Andrang, keine Trainer: Der Kissinger SC bittet um Hilfe

Die Abteilung Basketball existiert seit 1987 und hat besonders in den letzten Jahren einen enormen Zulauf an Kindern und Jugendlichen erhalten. Um einen guten Trainings- und Spielbetrieb leisten zu können, fehlt es aktuell an den nötigen helfenden Händen. Aktuell hat der KSC eine U14 im Spielbetrieb, die vergangenes Jahr als U12 erfolgreich den dritten Platz in ihrer Liga belegte. Mangels verfügbarer Trainer können die zusammengelegten U10 und U12 sowie die U16/U18 in der kommenden Saison nicht am Spielbetrieb teilnehmen.

Vor der Corona-Pandemie stellten die Kissinger Basketballer eine starke U18, die sich Schritt für Schritt auf den Herrenbereich vorbereitete. Die Einschränkungen während der Pandemie führten jedoch zum Zerfall der Mannschaft, so dass es derzeit - abgesehen von den Seniors - keine Herrenmannschaften mehr gibt. „Wir befinden uns aktuell in einer Aufbauphase. Unser Ziel ist es, dass wir Schritt für Schritt in allen Altersstufen und bei den Herren wieder was aufbauen wollen“, erklärt Abteilungsleiter Markus Franz. Langfristig möchte die Abteilung auch gerne eine Premiere schaffen: „Wir hatten noch nie eine Damenmannschaft. Ein persönliches Ziel von mir wäre es, eine auf den Weg zu bringen. Das wäre eine coole Sache.“

Die einzigen Voraussetzungen: Volljährig und Spaß am Sport

Aktuell bräuchte der KSC idealerweise drei bis vier Trainer und Trainerinnen: Zwei für die kombinierte U10/U12 und zwei für die ebenfalls zusammengesetzte U16/U18. Da in der bevorstehenden Saison, die üblicherweise von Oktober bis Ostern dauert, kein Spielbetrieb mehr stattfindet, bleibt den neuen Trainern und Trainerinnen ausreichend Zeit zur Eingewöhnung: „Ich finde es schwierig, wenn jemand direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Daher ist das eine Jahr gut, um zusammenzuwachsen und sich einzugewöhnen.“ Dabei stellt der Verein keine großen Anforderungen und bietet jedwede Unterstützung. Ein Trainerschein ist zwar wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung. Bei Interesse kann er zudem über den KSC erworben werden - die Kosten übernimmt der Sportclub vollständig. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass man über 18 Jahre alt ist und Freude am Sport mitbringt, betont Franz. Große Vorerfahrung im Basketball sei dafür nicht nötig.

Der Mangel an ehrenamtlichen Trainern und Trainerinnen hat schließlich spürbare Folgen: Trainingseinheiten müssen ausfallen und für die interessierten Kinder und Jugendlichen erfahren keine Regelmäßigkeit. „Ich bin nun seit einem Jahr auf der Suche. Wenn kein ordentlicher Trainingsbetrieb präsentiert werden kann, springen die Jugendlichen irgendwann ab. Besonders weil es seit Jahren wachsendes Interesse gibt, wäre das natürlich sehr schade“, erklärt Franz.

Zu viel Arbeit auf wenigen Schultern verteilt: „Wir sind der festen Überzeugung, dass es sich lohnt“

Hinzu kommt, dass derzeit zu viel Arbeit auf wenigen Schultern lastet - so viel, dass Franz und seine Kollegen oft darüber nachgedacht haben, wie lange sich das noch durchhalten lässt. Dennoch möchte man das, was bislang aufgebaut wurde, nicht einfach aufgeben: „Wir sind alle der festen Überzeugung, dass es sich lohnt. Wir sehen wie sehr die Kinder und Jugendlichen sich freuen. Das ist für uns Anreiz genug, um weiterzumachen. Das schaffen wir aber nicht alleine und brauchen Unterstützung.“

Zug zum Korb: Ben Maier, Piet Kemlein-Schiller, Leopold Uffinger (in Blau, von links) in der Offensive. Foto: David Stephen

Die Hauptgründe für den Mangel sieht der Abteilungsleiter darin, dass sportartenübergreifend die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, immer geringer wird: „Das hängt natürlich oft damit zusammen, dass familiäre und berufliche Verpflichtungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. In der Praxis ist es meist so, dass die Eltern ihre Kinder bei uns abgeben - wünschenswert wäre es jedoch, wenn sich einige von ihnen auch bereit erklären würden, Aufgaben im Verein zu übernehmen.“