Kissinger Neujahrscup: Sportfreunde verpassen vor 400 Zuschauern Titel

Plus Beim Neujahrscup des Kissinger SC scheitern die Gastgeber im Halbfinale. Friedberg verpasst den Titel knapp. Ein Sportfreund spielt groß auf, ärgert sich aber.

Schon vor dem Schlusspfiff ist bei Hakan Nurten der Frust groß. Nurten schießt aus Enttäuschung eine Trinkflasche in die Wand in der Paartalhalle. Ausgerechnet im Finale des Neujahrscups des Kissinger SC gibt es für die Sportfreunde Friedberg die erste Niederlage des Turniers. Ein Missverständnis ebnet dem VfL Egenburg den Weg zum Sieg.