Abschied aus der Bayernliga: TSV Friedberg bestreitet letztes Saisonspiel

Nicht nur für Trainer Andreas Dittiger ist es das letzte Spiel in der Bayernliga. Der TSV Friedberg steigt in die Landesliga ab. Foto: Christian Kolbert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg bestreiten ihr letztes Spiel in der Bayernliga. In der neuen Saison geht es in der Landesliga weiter. Ein Umbruch steht bevor.

Abschied nehmen die Handballer des TSV Friedberg am Samstag aus der Bayernliga. Ab 20 Uhr endet die Saison für die Herzogstädter mit dem gastspiel in Roßtal.

Viele Abschiede gab es am vergangenen Wochenende. Vier Spieler und der Trainer Andreas Dittiger werden den Verein verlassen. In Roßtal endet für den TSV die Abstiegsrunde in der Bayernliga. Beide Teams stehen bereits als Absteiger in die Landesliga fest. Roßtal geht in den letzten Spieltag als Letzter der Achterliga, Friedberg ist Fünfter und kann sich nicht mehr verbessern, aber noch von Haunstetten überholt werden.

