Abstieg besiegelt: Friedberger Handballer verlieren auswärts

Daniel Okyere (unten) und die Handballer des TSV Friedberg verloren beim TV Erlangen-Bruck und haben somit keine Chance mehr auf die vorderen Plätze. Somit geht es aller Voraussicht in der kommenden Saison in der Landesliga weiter. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Plus Die Handballer des TSV Friedberg verlieren mit 34:39. Dadurch endet die Aufholjagd der Herzogstädter. Der Klassenerhalt ist nicht mehr möglich.

Von Domenico Giannino

Eine 34:39-Niederlage kassierten die Handballer des TSV Friedberg beim TV Erlangen-Bruck. Damit steht endgültig fest, dass die vorderen Plätze in der Abstiegsrunde der Bayernliga außer Reichweite sind. Sollte sich nichts mehr ändern, würde das den Abstieg in die Landesliga bedeuten.

Erlangen-Bruck liefert sich hingegen in der Schlussphase der Saison ein packendes Fernduell mit Anzing und Lohr um die wenigen sicheren Plätze in der Bayernliga. Für die Franken, die momentan einen Minuspunkt mehr als die letzten verbliebenen Konkurrenten auf dem Konto haben, stand viel auf dem Spiel. Darum ging Erlangen-Bruck enorm hohes Tempo gegen die junge Friedberger Mannschaft. Diese hat sich in der Rückrunde der Abstiegsrunde gefunden und zuletzt viele gute Ergebnisse eingefahren. Doch bei den Franken waren die Gäste schon früh unter großem Druck.

