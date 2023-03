Handball

vor 1 Min.

Abstiegskampf pur für Friedberg - bitteres Verletzungspech bei Kissinger Handballern

Plus Die Handballer des TSV Friedberg stehen im abschließenden Vorrundenspiel unter Druck. Für den Kissinger SC kommt es ganz dick, die Punkte sind kampflos weg.

Artikel anhören Shape

Die Vorrunde in der Abstiegsrunde der Bayernliga endet für die Handballer des TSV Friedberg mit einem richtungsweisenden Spiel. Am Samstag ab 19.30 Uhr sind die Herzogstädter beim punktgleichen Konkurrenten aus Bad Neustadt auf den TSV. Das Spiel der Kissinger Männer fällt aus, was doppelt bitter ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen