Aichacher Handballteams wollen unbedingt punkten

Plus Die Landesliga-Handballerinnen des TSV Aichach sind in Landshut in der Favoritenrolle. Die Männer wollen ihre weiße Weste in der Bezirksoberliga bewahren.

Von Johann Eibl

Es wird noch einige Zeit ins Land ziehen, ehe die ersten Teams bei Männern und Frauen im Handball des TSV Aichach wieder zuhause antreten dürfen. Erst am 11. November steht die nächste Dublette dieser Art an. Zuvor gilt es, sich auswärts zu bewähren. Die Frauen fahren am Sonntag zur TG Landshut, wo die Landesligapartie um 14 Uhr startet. Am Vorabend sind die Männer in der Bezirksoberliga an der Reihe, sie treten am Samstag um 19.30 Uhr bei der SG Augsburg/ Gersthofen an.

Frauen Wie ist es um das Leistungsvermögen der Handballerinnen in Landshut bestellt? Wer sich bei dieser Frage allein an der Tabelle orientiert, der wird den Daumen eindeutig nach unten senken. Viermal hat der Absteiger aus der Bayernliga bisher Spiele absolviert, jedes Mal endeten sie mit Niederlagen. Somit steht die Turngemeinde auf dem letzten Platz. 18, 19 oder 20 Tore hat das Team aus Niederbayern jeweils selber geworfen, wobei es bisher stets auf Reisen gehen musste. Nun kommt es zur ersten Vorstellung daheim. Aichachs Trainerin Christina Seidel nennt einen wichtigen Grund dafür, warum Landshut noch auf den ersten Zähler wartet. Wichtige Kräfte haben dabei jeweils gefehlt. Außerdem haben einige Spielerinnen mit Qualitäten das Team verlassen. Für Seidel heißt die große Frage nun: In welcher Formation wird sich dieser Kontrahent am Sonntag präsentieren? Sollte sich die personelle Lage gebessert haben, dann wird es für den Aufsteiger sicher schwierig, sich dort zu behaupten.

