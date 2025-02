Auf Friedberg und Kissing warten zwei dicke Brocken

Von leicht lösbaren Aufgaben kann man am Samstag im Lager der Friedberger Handballer ebenso wenig reden wie bei den Handballerinnen des Kissinger SC. In beiden Fällen steht in den jeweiligen Oberligen vielmehr ein Duell mit einem Gegner an, der als dicker Brocken einzustufen ist. Der TSV Simbach, der am Samstag um 18 Uhr die Friedberger erwartet, darf sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Und Bayern München, zur gleichen Stunde in Kissing zu Gast, führt die Tabelle an.

