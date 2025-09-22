Friedberger Handballteams kehren mit Pleiten aus Simbach zurück

Einen Auftakt nach Maß hätten sich beide Oberligateams gewünscht, einen Dämpfer haben sie stattdessen bekommen: Die Handball-Männer des TSV Friedberg und die Handballerinnen der neuformierten SG Friedberg/Kissing kehrten am Wochenende mit Auswärtsniederlagen gegen den TSV Simbach nach Hause zurück. In einem Spiel war es lange eng – das andere nie so richtig. Ein roter Faden zog sich aber durch beide Spiele.

Frauen

Mit großen Hoffnungen war die Spielgemeinschaft aus TSV Friedberg und Kissinger SC in die neue Saison gestartet, vor dem Auftakt im Simbach hatte zumindest eine starke Leistung im letzten Vorbereitungsspiel für positive Stimmung gesorgt. Nach einer deutlichen 29:17-Niederlage gegen den TSV Simbach steht aber fest: Die SG benötigt noch Zeit, um zusammenzuwachsen.

Das machte vor allem so manche Abstimmungsschwierigkeit in der Defensive deutlich, wie Trainer Roland Kratzer mitteilt: „Über die gesamte Zeit gesehen, kann man mit der Abwehrarbeit weiter arbeiten. Es gab Höhen und Tiefen.“ Während die Abwehr in den schlechteren Phasen zu passiv gewesensei, habe sie in den besseren Phasen dafür offensiv und aggressiv agiert und damit die Gegnerinnen zu Fehlern gezwungen.

Abstimmungsschwierigkeiten hinten, Abschlussschwäche vorne: SG Friedberg-Kissing verliert Auftakt

Auch die Torhüterleistung sah Kratzer ausbaufähig: „Die Leistung hat sich leider dem Spiel angepasst. Da ist auch noch Luft nach oben, aber beide Torhüterinnen entwickeln sich positiv.“ Dafür zeigte auch die Offensive noch Potenzial zur Verbesserung. Gerade die Chancenverwertung bemängelte der Trainer: „Es war zu überhastet.“

Generell sei der Angriff noch zu zaghaft und unkonzentriert: „Es gab viel zu viele technische Fehler im Aufbau und Abschluss, auf allen Positionen brauchen wir mehr Impulsivität.“ Bianca Sirch tat sich vorne für die Spielgemeinschaft dafür mit fünf Toren hervor, fast ein Drittel aller Treffer gingen damit auf ihr Konto. Charlotte Ruh und Fiona Meisetschläger folgten mit jeweils drei Treffern, beide erzielten je einen Siebenmeter.

Männer

Auch der Männer-Trainer des TSV Friedberg, Stefan Knittl, bemängelte nach der 30:27-Auftaktniederlage – ebenfalls beim TSV Simbach – die Chancenverwertung seines Teams. Dabei stand das Spiel die längste Zeit auf Messers Schneide: „Das Spiel war deutlich enger, als es das Ergebnis hergibt.“ Die meiste Zeit zeigte die Anzeigetafel ein Unentschieden oder eine Ein-Tor-Führung für eine der beiden Mannschaften an – bis zu Minute 57, als Simbach mit drei Treffern am Stück noch den Endstand herstellte.

Enges Duell zwischen Simbach und TSV Friedberg: Am Ende ist der Gastgeber einen Tick besser

Für Knittl wäre deutlich mehr drin gewesen: „Unsere Chancenverwertung war nicht so gut. Gerade zum Schluss hat der gegnerische Torhüter mehr gehalten als wir.“ Eine Hochphase zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der die Defensive gut stand und einige Blocks und Steals verzeichnen konnte, schlug die Offensive keinen Profit daraus: „Das war zum Schluss auch unser Fehler. Wir haben dann selbst zu oft den Ball verloren.“

Den Teufel an die Wand malen will Knittl dennoch nicht: „Wir wissen, dass wir ein krasses Auftaktprogramm haben.“ Die ersten drei Gegner Simbach, Ottobeuren und Herrsching seien keine Laufkundschaft. Insofern könnte die sehr enge Niederlage gegen Simbach auch ein wenig Hoffnung schüren: „Wir haben jetzt inklusive vergangener Saison dreimal gegen Simbach gespielt und uns dreimal selbst geschlagen. Aber kaufen können wir uns davon nichts.“

So gelte es für die kommenden Spiele, aus den Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Einige Friedberger Spieler zeigten sich immerhin schon auf Betriebstemperatur: Max Maas war der TSV-Topscorer mit sechs Treffern, vier davon per Siebenmeter (bei fünf Versuchen). Belim Nadarevic traf fünfmal, Benedikt Bauer viermal.