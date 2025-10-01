Duelle mit zwei Wundertüten: TSV Friedberg und SG Friedberg-Kissing zu Gast in Herrsching

Irgendwie war es abzusehen, dass es eine schwierige Aufgabe für die Frauen der neu formierten SG Friedberg-Kissing wird, in der Handball-Oberliga zu bestehen. Bereits nach zwei Spielen steht fest: Die Saison wird verdammt schwer. Nun wartet am Sonntag mit dem TSV Herrsching II eine Mannschaft, die zwar selbst nur einen Punkt aus zwei Spielen eingesammelt hat, bei der sich die Handballerinnen aber notorisch schwertun. Ein paar Stunden später treten auch die Männer des TSV Friedberg ebenfalls in Herrsching an – und erwarten dort eine echte Wundertüte.

Frauen: Den Anfang in Herrsching am Sonntag machen um 12.30 Uhr die Frauen der SG Friedberg-Kissing. Dass diese sich zunächst einmal als Team finden müssen, war von vornherein klar. Schließlich wurden die Handballerinnen des TSV Friedberg und des Kissinger SC erst zu dieser Saison zusammengelegt. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung – trotz eines vielversprechenden letzten Freundschaftsspiels gegen Gröbenzell – könnte die Situation in der Liga um einiges besser aussehen. Zum Auftakt in die Oberligasaison setzte es auswärts beim TSV Simbach eine 28:17- und zu Hause gegen die TG Landshut eine 23:38-Pleite.

SG Friedberg-Kissing muss zum TSV Herrsching II: Vergangene Spiele sprechen gegen Spielgemeinschaft

SG-Trainer Roland Kratzer erwartet so schnell keine Besserung: „Ich bin froh, wenn wir mal vollzählig sind. Wir gehen mit einer geschwächten Mannschaft ins Auswärtsspiel, die Erwartungen sind nicht groß.“ Die Spielgemeinschaft sei derzeit schlecht aufgestellt, zu einer Langzeitverletzten gesellen sich diese Woche eine erkrankte Spielerin und drei Urlauberinnen. „Dazu gibt es bei ein paar anderen noch Fragezeichen, wie fit sie sind“, sagt Kratzer.

Dennoch will der Trainer positiv bleiben: „Die Mädels haben mir gestern gestanden, dass es in Herrsching nie gut war. Wir können also nur gewinnen, und wenn es Erfahrung ist.“ Den Gegner selbst könne er aber nur schwer einschätzen: „Sie sind breit aufgestellt und haben die ein oder andere sehr gute Einzelspielerin. Es ist aber ungewiss, wer letztlich spielt.“

TSV Herrsching erwartet TSV Friedberg: Defensive Varianten, Rückraumschützen und Stärken im Eins-gegen-Eins

Männer: Ganz anders sieht die Situation bei den Oberliga-Männern des TSV Friedberg aus. Die können derzeit kaum anders, als enge Spiele zu bestreiten. Auf eine 30:27-Auswärtsniederlage beim TSV Simbach folgte beim Heimauftakt ein 39:36-Sieg gegen den TSV Ottobeuren. Nun folgt das dritte und somit letzte Spiel des „krassen Auftaktprogramms“, das Trainer Stefan Knittl zu Beginn der Saison erwartet hat: Die Handballer spielen am Sonntag um 16.30 Uhr beim TSV Herrsching.

Für Benedikt Bauer (Nummer 33) und den TSV Friedberg geht es am Wochenenende zum TSV Herrsching. Foto: Michael Hochgemuth

Personell kann Knittl aus dem Vollen schöpfen, der Sieg gegen Aufstiegskandidat Ottobeuren gibt zusätzlichen Rückenwind. Nun also Herrsching, die Knittl aber „nur schwer einschätzen“ kann: „Wir haben sie dieses Jahr beim Paartalcup in Kissing gesehen, da haben aber wohl etliche Spieler gefehlt.“ Generell sei der TSV Herrsching eine Wundertüte: „Vergangenes Jahr haben wir das Hinspiel haushoch gewonnen und das Rückspiel haushoch verloren.“ Die Gastgeber vom Sonntag sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet.

Deshalb ist Knittl auch dieses Mal wieder gespannt, was die Herrschinger sich für den TSV Friedberg einfallen lassen: „Sie haben verschiedene Varianten in der Defensive, zwei extrem stakre Rückraumschützen und sind sehr stark im Eins-gegen-Eins.“ Für sein Team sei deshalb wichtig, „dass wir gut in die Abwehr reinkommen, das ist das A und O“. Wenn die Defensive von Anfang an gut stehe und auch der Torhüter schnell ins Spiel finde, „haben wir hinten auch das Selbstbewusstsein, dass wir vorn auch mal ein leichtes Tor machen“.