Klatsche in München: Deshalb ist Friedbergs Trainer stinksauer

Plus Bei der deutlichen Niederlage bei der HT München lassen die Handballer des TSV Friedberg fast alles vermissen. Ein Routinier sorgt für den traurigen Höhepunkt.

Eine hohe Niederlage gab es für die Friedberger Handballer beim Tabellenführer HT München. Die Begegnung in der Bayernliga endete deutlich mit 27:48 (10:26) aus Sicht der Herzogstädter. Nach drei Niederlagen liegt das Team von Trainer Andreas Dittiger punktlos am Tabellenende.