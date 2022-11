Schlussphase entscheidet: Friedberger Handballer gehen wieder leer aus

Plus Lange Zeit halten die Handballer des TSV Friedberg in Anzing gut mit, doch dann stehen sie wieder mit leeren Händen da. Drei vergebene Siebenmeter tun weh.

Die Friedberger Bayernliga-Handballer müssen weiter auf ihren ersten Sieg warten. Beim SV Anzing hat es beim 24:26 wieder knapp nicht gereicht. Bis zur Schlussphase war die Partie spannend.