So knapp am ersten Sieg vorbei - Friedberg wehrt sich vergebens

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg führen gegen den Favoriten aus Landshut zur Pause. Eine Schwächephase und viele Zeitstrafen verhindern ersten Sieg.

Trotz Leistungssteigerung gab es für die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg eine 22:24-Niederlage gegen die TG Landshut. Mit einer starken ersten Hälfte brachten die Herzogstädter den Favoriten in Schwierigkeiten.