Wieder keine Punkte - Friedberg bleibt Schlusslicht

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg verlieren trotz starken Beginn. Für Trainer Andreas Dittiger gibt es aber auch Positives.

Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg bleiben weiter sieglos am Tabellenende. Beim VfL Günzburg gab es beim 26:35 die nächste Niederlage. Nach einer guten ersten Viertelstunde entglitt den TSV-Handballern nach und nach das Spiel.