Blick geht nach vorne: Friedberg und Kissing wollen ersten Sieg

Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg peilen im Derby den ersten Sieg an. Die lange Pause hatte für die Handballerinnen des Kissinger SC auch einen Vorteil.