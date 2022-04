Handball

06:00 Uhr

Dank Routiniers: Kissinger Handballerinen entkommen dem Abstieg - vorerst

Ein wichtiger Sieg gelang den Kissinger Handballerinnen am vorletzten Spieltag der Landesliga Süd. Damit bleibt die Hoffnung auf die Relegation am Leben. Die Kissinger Männer haben bereits ihr erstes Spiel in der Abstiegsrunde hinter sich.

Plus Die Landesliga-Handballerinnen des KSC gewinnen ihr erstes Endspiel und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen. KSC-Männer sind schon einen Schritt weiter.

Von Domenico Giannino

Kissing Sowohl die Handballer als auch die Handballerinnen des Kissinger SC kämpfen in dieser Saison um den Klassenerhalt. Bei de Teams sind akut abstiegsgefährdet und feierten am Wochenende wichtige Erfolg in Richtung Ligaverbleib.

