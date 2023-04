Handball

18.04.2023

Dank starken Paraden: Friedberger Handballer wahren Chance auf Klassenerhalt

Plus Die Handballer des TSV Friedberg schlagen Bad Neustadt und wahren die Chance auf den Klassenerhalt. In der Schlussphase wird der Torhüter zum Matchwinner.

Von Domenico Giannino

Die Hoffnung bleibt am Leben: Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg dürfen weiter zuversichtlich sein. In der Abstiegsrunde feierte das Team von Trainer Andreas Dittiger einen 36:33-Sieg gegen den HSC Bad Neustadt. Damit verbesserten sich die Herzogstädter in der Tabelle der Abstiegsrunde auf Rang vier.

Beim Tabellennachbarn hatten die Friedberger in der Hinrunde mit nur einem Treffer Unterschied verloren. Das vorletzte Heimspiel war von enormer Bedeutung für beide Mannschaften. In der ersten Hälfte konnte beim TSV die Abwehr überzeugen. Das Zusammenspiel zwischen Kreis und Rückraum, eine gefährliche Angriffswaffe der Gäste, wurde unterbunden. Friedberg verschob gut und arbeitete effizient zusammen. Die sichere Abwehr gab dem TSV auch Möglichkeiten nach vorne. So war Friedberg nach einem 6:6 nach 20 Minuten schon mit 12:9 vorne. Dann erwischte der TSV eine Phase, in denen vorne immer wieder einfache technische Fehler passierten. Das minderte die Effizienz, der Vorsprung schmolz wieder. Zur Pause hatte der TSV so trotz einer guten ersten Hälfte mit dem 16:15 nur ein schmales Polster.

