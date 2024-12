Bis zum Jahreswechsel verstreichen noch einige Tage. Doch für die besten Handball-Teams im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg erfolgt bereits an diesem Wochenende der Schlusspfiff in ihren Oberligen. Die Frauen des Kissinger SC sind am Samstag ab 18.30 Uhr beim HC Donau/Paar zu Gast, die Männer des TSV Friedberg erwarten am Sonntag um 16.30 Uhr den TSV Herrsching.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis