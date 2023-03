Handball

vor 3 Min.

Defensive ist der Schlüssel: Friedberg mit Lebenszeichen im Abstiegskampf

Plus Die Handballer des TSV Friedberg schlagen Roßtal in der Abstiegsrunde und dürfen wieder auf den Klassenerhalt in der Bayernliga hoffen. Das ist diesmal anders.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Groß war der Jubel bei den Bayernliga-Handballern des TSV Friedberg. Der bisherige Letzte der Abstiegsrunde feierte gegen den TSV Roßtal einen 30:27-Erfolg und darf somit weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Warum es diesmal zum Sieg gereicht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen