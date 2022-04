Der Abstieg droht: Kissinger Handballerinen unter Druck

Die Handballerinnen des Kissinger SC müssen in München unbedingt gewinnen, ansonsten droht der Abstieg es der Landesliga. KSC-Männer starten in Abstiegsrunde.

Jetzt gilt es für die Handballerinnen des Kissinger SC. Am Samstag steht ab 18.15 Uhr für den KSC in der Landesliga Süd beim PSV München an. Die Gäste sind aber gehörig unter Zugzwang.

Denn die vergangenen Wochen waren alles andere als erfolgreich für den KSC. Die Kissingerinnen holten nur drei Punkte aus sechs Spielen. Da in der Neuner-Liga schon ab Rang fünf die Abstiegsrelegation beginnt, ist diese Schwächephase zur Unzeit der Grund für die Kissinger Sorgen. Die momentane Tabellensituation mit Rang sieben würde sogar den direkten Abstieg bedeuten. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, gibt Trainerin Julia Rawein zu. „Die Relegation ist das beste Ergebnis, was noch möglich ist, und dafür brauchen wir zwei Siege aus den letzten beiden Spielen.“ Immerhin sieht es im Vergleich zu den vergangenen Spielen personell wieder deutlich besser aus beim KSC. Bis auf die verletzte Hannah Ruchti tritt Kissing in Bestbesetzung an. Ruchti wird mit einem Syndesmosebandriss erst in der kommenden Saison wieder einsteigen können. „Gegen den PSV München muss unbedingt ein Sieg her“, gibt Rawein die Marschroute vor. Kleinere Blessuren und viele Zwangspausen durch Corona limitierten die Optionen in den vergangenen Wochen.

Handball: Für Kissinger Teams ist ein Sieg Pflicht

Der PSV München belegt den vorletzten Rang und kann den Abstieg aus der Landesliga nicht mehr vermeiden. Selbst ein Sieg wäre zu wenig, da die Konkurrenz noch gegeneinander spielt. In der Rückrunde gelang dem PSV ein Coup mit dem Sieg gegen den designierten Meister aus Schwabmünchen, danach sammelten die Oberbayern aber nur noch einen weiteren Zähler. Diesen gab es ausgerechnet gegen Aichach, der einzige Lichtblick für den ansonsten punktlosen Tabellenletzten. Dennoch darf Kissing den PSV München nicht unterschätzen. Ein Sieg für den KSC ist Pflicht, sonst ist der Abstieg in die Bezirksoberliga kaum noch zu verhindern.

Den Abstieg verhindern wollen auch die Kissinger Handballer. Für die Mannschaft von Trainer Janos Füsi ist die Vorrunde bereits seit rund vier Wochen beendet. Als Tabellenvorletzter der Bezirksoberliga Gruppe 2 geht es nun für den KSC in die Abstiegsrunde. Die Ausgangsposition ist dabei nicht die schlechteste, denn mit drei Siegen und einer Niederlage gegen die direkte Konkurrenz stehen bereits vor dem Start der Play-offs sechs Punkte auf dem Kissinger Konto. Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der KSC am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Meitingen (Beginn 19.30 Uhr) machen. Die Meitinger stehen mit null Punkten am Tabellenende. Der TSV Friedberg II steigt erst kommende Woche in die Abstiegsrunde ein.