Derby mit Endspielcharakter: Friedberger handballer in haunstetten gefordert

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg müssen in der Abstiegsrunde beim Lokalrivalen TSV Haunstetten ran. Für die Kissinger Frauen geht es um das Prestige.

Während für die Kissinger Handballteams die Saison am Wochenende endet, beginnt für die Friedberger Bayernliga-Handballer die heiße Phase. Drei interessante Derbys stehen auf dem Plan.

TSV Friedberg Am Samstag wartet das Derby in Haunstetten auf die Friedberger Handballer. Ab 20 Uhr will der TSV in der Abstiegsrunde der Bayernliga den nächsten Sieg feiern. Nach dem Erfolg gegen Ismaning ist die Chance auf den Klassenerhalt weiter am Leben. Die Chance soll beim Schlusslicht der Abstiegsrunde weiter gewahrt werden. „ Haunstetten ist zwar Letzter, aber das sagt nicht viel aus“, so Trainer Andreas Dittiger. „Ein Derby ist immer voller Emotionen, und wir wollen nach dem Sieg im Hinspiel nachlegen. Dazu brauchen wir eine aggressive Abwehr und müssen die Anspiele auf den Kreis verhindern. Nur, wenn wir das Tempo hochhalten, wird uns ein Erfolg gelingen.“ Nur der Einsatz des angeschlagenen Lukas Geisreither ist fraglich. In dieser Saison haben die beiden Teams auch schon in der Vorrunde gegeneinander gespielt. Damals gewann Haunstetten beide Duelle.

Handball: Kissinger Frauen empfangen Meister Aichach

Kissinger SC Am Sonntagabend endet die Saison für die Kissinger Handballerinnen. Ab 16.30 Uhr ist zum letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga ausgerechnet der Lokalrivale TSV Aichach zu Gast. Zum Ende der ersten Saison nach dem Abstieg aus der Landesliga kommt es zum Duell Zweiter gegen Erster, wobei der KSC den Rivalen nicht mehr einholen kann und somit auch kommende Saison in der BOL spielt. Dennoch dürften die Kissingerinnen motiviert sein, die Saison erfolgreich abzuschließen. Gleiches gilt auch für die Gäste, die mit dem KSC noch eine Revanche offen haben, setzte sich Kissing doch im Hinspiel ganz knapp mit 31:30 durch – es war die einzige Pleite für Aichach in der gesamten Saison. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten Mannschaften der Liga.

„Für uns geht es jetzt darum, die Saison gut zu Ende zu bringen“, erklärt KSC-Trainerin Julia Rawein. „Leider ist durch den holprigen Auftakt das Endspiel um die Meisterschaft, das wir gerne gehabt hätten, nicht mehr möglich. So hat jetzt keiner mehr etwas zu verlieren, aber natürlich wollen wir auch im Rückspiel die Punkte behalten.“ Im Tor entspannt sich die Situation wieder. Nachdem im vergangenen Spiel in Wertingen eine Feldspielerin zwischen die Pfosten musste, steht Franziska Lang am Sonntag als Torfrau zur Verfügung. Der Rest des Kaders ist vollzählig. Da es der letzte Auftritt der Damen in dieser Saison ist, gibt es in der Paartalhalle eine Sektbar.

Die Handballsaison endet für die Kissinger Herren mit einem Auswärtsspiel in Bobingen. Am Samstag ab 19.30 Uhr sind sie das letzte Mal im Einsatz. Tabellarisch kann sich Kissing nicht mehr verbessern. Nach der Niederlage gegen Göggingen ist klar, dass die Kissinger als Letzter aus der Bezirksoberliga absteigen. Bobingen hingegen steht auf Platz vier, zwei Punkte hinter dem Dritten Gundelfingen. Kissing hat weiterhin Personalprobleme. Goran Tomov kehrte zuletzt in den Kader zurück, ist aber noch angeschlagen. „Wir haben leider immer noch kaum Spieler“, so Trainerin Patricia Hollerweger, „Sportlich ist alles entschieden, jetzt versuchen wir, es gut zu Ende zu bringen. Mal schauen, wie gut wir mit unserem Rumpfkader bestehen können.“