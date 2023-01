Handball

vor 33 Min.

Derbysieg im Tollhaus: Friedberg ringt Haunstetten in Abstiegsrunde nieder

Plus Im ersten Heimspiel der Aufstiegsrunde siegen die Handballer des TSV Friedberg vor toller Kulisse im Derby. Ein Mannschaftsteil legt den Grundstein.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Volles Haus, gute Stimmung und endlich der erste Sieg in der Abstiegsrunde. Die Friedberger Handballer dürfen nach dem 31:28-Derbysieg gegen den TSV Haunstetten wieder auf den Klassenerhalt in der Bayernliga hoffen. hat das Derby gegen Haunstetten gewonnen. Im ersten Heimspiel der Play-offs gelang dem Team von Trainer Andreas Dittiger die Revanche für die Niederlagen in der Vorrunde.

