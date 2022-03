Doppelt wichtig: Friedberger Handballer im Kellerduell

Die Bayernliga-Handballer müssen am Samstag zum Kellerduell nach Rimpar. Warum die Partie so wichtig ist und wie es personell aussieht.

Für die Friedberger Bayernliga-Handballer geht es am Samstag bei der DJK Rimpar II weiter. Ab 20 Uhr geht es im Kellerduell um ganz wichtige Punkte.

Es warten nur noch drei Begegnungen auf die Handballer im ersten Teil der Saison. Friedberg wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in die Abstiegsrunde der Bayernliga müssen. Doch die Punkte aus dieser Vorrunde werden mitgenommen, darum sind diese letzten drei Begegnungen, in denen der TSV auf seine direkten Konkurrenten trifft, besonders wichtig. Im Hinspiel gab es für Friedberg eine hohe 18:33 Niederlage. Rimpar hat viele junge Spieler im Kader, die bereits Erfahrungen im Zweitliga-Betrieb der Ersten sammeln konnten und auch in der A-Jugend-Bayernliga zu den Favoriten zählen. Besonders das Tempospiel ist eine der großen Stärken der Franken, darum muss der TSV versuchen, die Quote der Ballverluste gering zu halten.

Friedberg wird auf zwei Stammkräfte verzichten müssen. Patrick Schupp musste sich in Quarantäne begeben, Timo Riesenberger hat sich einen Kieferbruch zugezogen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Rest der Saison ausfallen. „Diese wichtigen Spieler werden uns sehr fehlen“, sagt Trainer Andreas Dittiger. „Rimpar gehört zu den Teams, die wohl mit uns die Abstiegsrunde bestreiten werden. Da kommt es jetzt auf jeden Zähler an. Wir müssen trotz der angespannten Personalsituation alles geben und versuchen, das Spiel zu gewinnen.“