Dritter Sieg in Folge: Friedberger Handballer marschieren

Plus Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg schlagen Ismaning deutlich und setzen sich in der Spitzengruppe fest. Ein Spieler ragt heraus.

Von Domenico Giannino

Die Handballer des TSV Friedberg sind auf dem Vormarsch. Die Herzogstädter feierten den dritten Sieg in Folge und sind zurück in der erweiterten Spitzengruppe der Landesliga Süd. Beim 33:26 (17:14) gegen den TSV Ismaning hatten die Handballer alles im Griff und verteidigten so Rang vier. Ein Spieler traf gleich zweistellig.

Der Mitabsteiger hat einen Neuaufbau eingeleitet und stand vor der Begegnung auf Rang sieben, was nicht ganz den eigenen Erwartungen entsprach. Friedberg hingegen kam mit dem Rückenwind von zwei Siegen nacheinander. Und nach der guten Vorstellung gegen den Dritten aus Herrsching hatte die junge Friedberger Mannschaft viel Selbstvertrauen. Von Beginn an waren die Herzogstädter vorne. Die Gastgeber konnten sich auf eine stabile Abwehr verlassen, Ismaning schaffte sein erstes Tor erst nach vier Minuten. Aber in der Anfangsphase vergaben die Friedberger auch einige gute Chancen. Darum kamen die Gäste nach einer Viertelstunde beim 8:8 zum Ausgleich.

