Duell der Absteiger: Friedberg muss zum Derby nach Haunstetten

Plus Die Handballer des TSV Friedberg spielen am Samstag im Duell der Absteiger beim TSV Haunstetten. Auch die Zweite Mannschaft bestreitet ein Derby.

Auf die Handballer des TSV Friedberg wartet gleich am zweiten Spieltag der Landesliga Süd das Derby beim Haunstetten. Ab 20 Uhr beginnt das Duell der Absteiger. Die Kontrahenten sind unterschiedlich gestartet.

Die Gastgeber, die letzte Saison gemeinsam mit dem TSV Friedberg aus der Bayernliga abgestiegen waren, starteten mit einer 24:27 Niederlage in Herrsching in die Saison. Personell haben die Haunstetter den Wechsel von Alex Horner ins Traineramt verkraften müssen, der gefährlichste Werfer der letzten Jahre ist jetzt an dieser Stelle in der Verantwortung. Torhüter Daniel Fischer ist nach einer Knieverletzung noch nicht ganz fit. Aber viele Spieler im Haunstetter Kader haben Bayernliga-Erfahrung und sind für den Heimauftakt, gerade nach der Niederlage im ersten Spiel, sicherlich besonders heiß.

