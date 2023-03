Ein Titel und zwei Vizemeisterschaften für Meringer Nachwuchs

Die männliche D-Jugend der Handballer des SV Mering räumt in dieser Saison mächtig ab. Bei der Staffelmeisterschaft geht es gegen 20 teams aus Schwaben.

Eine sehr erfolgreiche Saison haben die männlichen D-Jugend-Handballer des SV Mering hinter sich. Die Bilanz: ein Titel und zwei Vizemeisterschaften.

In der Hinrunde gewann das Meringer Team jedes einzelne Spiel in der Gruppe Südost sowie auch in der Gruppe Nordost. In der Rückrunde ging es fast genauso erfolgreich weiter, sodass am Saisonende insgesamt nur drei Niederlagen und ein Unentschieden standen. Mitte März gewann die D-Jugend die Meisterschaft in der Gruppe Südost. Nach einem spannenden Sieg gegen den TSV Schwabmünchen war der Titel perfekt. Am selben Tag stand noch das letzte Spiel in der Gruppe Südost gegen Königsbrunn an.

Handball: Meisterschaft der Meister

Bereits eine Woche später stand dann auch das letzte Spiel der Saison in der Gruppe Nordost an. Hier sicherte sich das Team um die Trainer Saskia Laaber, Ferdinand Dietrich, Manuel Mosler und Thorben Bolenski den zweiten Platz.

Danach fand erstmals seit Jahren wieder eine Staffelmeisterschaft statt. Dabei spielten Erst- und Zweitplatzierte der Gruppen Nordost, Südost und West gegeneinander, um den Meister der Meister zu ermitteln.

Nun ging es für das Team nach Lauingen. Unter den 20 teilnehmenden Mannschaften aus ganz Schwaben belegte der MSV am Ende den zweiten Platz und freute sich über die Staffel-Vizemeisterschaft. (AZ)