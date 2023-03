Ein Tor fehlt: Ersatzgeschwächte Friedberger unterliegen denkbar knapp

Plus Die Handballer des TSV Friedberg verlieren in der Bayernliga-Abstiegsrunde mit nur einem Tor. Trainer Andreas Dittiger lobt sein team, eine sache ärgert ihn.

Eine knappe und bittere Niederlage kassierten die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg am letzten Spieltag der Vorrunde der Abstiegsrunde. Mit 30:31 unterlagen die Herzogstädter beim HSC Bad Neustadt. Damit rückt der Klassenerhalt in weite Ferne.